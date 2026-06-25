Власти Филиппин заблокировали игру, в которую играл скулшутер

Филиппины заблокировали игру после стрельбы в школе, где погибли трое учеников.

© Московский Комсомолец

Власти Филиппин временно заблокировали игровое приложение после случая стрельбы в школе, где погибли трое учеников. Об этом сообщило национальное агентство по кибербезопасности.

В понедельник, 22 июня, в городе Таклобан двое подростков 15 и 14 лет открыли огонь в классе: трое студентов погибли, ещё 20 получили ранения. По данным полиции, младший из нападавших был игроком в одной из популярных игр — шутер, где, согласно описанию, можно «уничтожить всё, что пожелаешь».

Замминистра Центра киберпреступлений Абой Параисо заявил, что блокировка позволит оценить, сыграла ли платформа какую-либо роль в действиях подозреваемых. Игра имеет рейтинг R18 за крайне жестокий геймплей.