Выручка от GTA VI уже могла превысить $3 млрд, благодаря 39 млн предзаказам

Grand Theft Auto VI якобы уже установила новый рекорд еще до официального релиза. Как пишет издание App, игра могла собрать более 39 млн предзаказов по всему миру, что эквивалентно свыше $3 млрд выручки для Rockstar Games.

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Первая волна предзаказов, как сообщается, была раскуплена менее чем за час после открытия продаж. Стандартное издание GTA VI стоит $79,99, а Ultimate Edition – $99,99. Владельцы расширенной версии получат эксклюзивные автомобили, оружие, одежду и дополнительный контент, связанный с героями Джейсоном и Люсией. Покупателям, оформившим предзаказ до 20 ноября, также обещают набор Vintage Vice City Pack, а цифровые версии включают месяц подписки GTA+.

Выход GTA VI станет первой новой частью серии за более чем 13 лет после релиза Grand Theft Auto V в 2013 году. Действие игры вновь развернется в Вайс-Сити – вымышленном аналоге Майами, а также в штате Леонида, вдохновленном Флоридой. Игрокам предстоит пройти историю двух главных героев – Джейсона и Люсии.

По имеющимся данным, разработка GTA VI обошлась Rockstar Games более чем в $1 млрд, что делает проект одной из самых дорогих игр в истории. Ожидается, что новинка предложит фотореалистичную графику, продвинутый искусственный интеллект, реалистичную физику и один из самых масштабных открытых игровых миров. Аналитики считают, что GTA VI может стать одним из крупнейших развлекательных запусков всех времен.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года.

Ранее игроки обнаружили на скриншотах GTA VI реалистичный птичий помет.