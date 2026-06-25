В "М.Видео" назвали цену предзаказа коробочного издания GTA VI

Стоимость коробочного издания игры Grand Theft Auto (GTA) VI для PlayStation 5 составит 9 999 рублей, предзаказ откроется в начале июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "М.Видео".

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Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий) после Minecraft (более 300 млн).

"ПАО "М.Видео" объявила предварительную цену долгожданной игры Grand Theft Auto VI. Предзаказ можно будет оформить в начале июля, цена для PlayStation 5 составит 9 999 рублей", - говорится в сообщении.

Компания рассчитывает получить первую партию игры к мировому старту продаж. Для того чтобы гарантировать приоритетную отгрузку релиза обладателям предзаказа квота первой волны будет ограничена, рассказали представители "М.Видео".