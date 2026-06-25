Soccer Kid, футбольный платформер из 90-х, получил переиздание

На PC, PS, Xbox и Switch появилась Soccer Kid Collection. Это переиздание платформера 1993—1994 годов от Krisalis Software.

© Soccer Kid Collection

Сразу два года выхода указаны не случайно: Soccer Kid Collection включает версии для PC (1994) и SNES (1993). За релиз ответственна QUByte Interactive.

По сюжету, космический пират украл кубок мира и разбил его на части. Осколки разбросаны по всему миру от США до России, поэтому большой фанат футбола — паренек с мячом — путешествует по свету в надежде восстановить любимый трофей.

Каждая страна — большая локация из нескольких уровней. Мяч — не просто модный аксессуар, а средство передвижения, оружие и инструмент для решения головоломок. Обращаться с ним непросто, да и потерять легко (он же круглый — возьмет да укатится). Собственно, в некоторых ситуациях проходить уровни без мяча даже проще и быстрее.

Любопытно, что разные версии Soccer Kid (они отличаются как технически, так и по наполнению) выходили в течение 10 лет после оригинального релиза (Amiga, 1993). Ценители ретро считают самой удачной версию для 3DO (что вообще часто случалось с этой не очень популярной консолью): лучшая графика, лучшее FMV-видео и звук CD-качества (о чем версиям для картриджей оставалось лишь мечтать). Еще — измененный баланс, снижающий сложность. По наполнению она не уступает версии для DOS, а во многом превосходит ее. Увы, по какой-то причине Soccer Kid для 3DO в сборник не попала.

Помимо, собственно, двух играбельных версий с привычным для подобных изданий набором настроек — для PC (без возможности перемотки назад) и SNES (с перемоткой) — Soccer Kid Collection может похвастаться неплохим разделом дополнительных материалов. Отсканированные обложки разных изданий, музыка, руководство для 3DO (нашлось место и для роликов с 3DO). Из приятных мелочей: меню сборника и тексты в разделе «интересной информации» (вроде испанского журнала, умудрившегося опубликовать рецензию на Soccer Kid для Sega Mega Drive, которая не вышла) перевели на русский язык.