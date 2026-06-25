Стала известна цена GTA 6 в Индии для PS5

Компания Rocktar Games запустила предзаказы GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр. Проект уже можно предзаказать на PS5 и Xbox Series в Индии — одном из самых популярных консольных регионов для россиян сейчас.

© Чемпионат.com

Так, официальная цена проекта в США составила $ 80, однако в Индии издательство Rockstar Games продаёт игру по следующим ценам…

Цена GTA 6 в Индии и Турции на консолях PS5 и Xbox Series

Стандартное издание — 5999 рупий в Индии для PS5 и Xbox Series (около 5800 рублей).

Ultimate Edition — 7500 рупий в Индии для PS5 и Xbox Series (около 7150 рублей).

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами, детали максимального издания мы раскрыли в отдельном материале.