Культовая игра "Дальнобойщики 2" вышла в Steam за 144 рубля

Культовый симулятор «Дальнобойщики 2» (Hard Truck 2: King of the Road) стал доступен для покупки в Steam спустя более 25 лет после выхода. За выпуск проекта на платформе Valve отвечает издательство Fulqrum Publishing, сообщает DTF.

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«Hard Truck 2: King of the Road — симулятор дальнобойщика с элементами экономической стратегии и открытым миром, вышедший в 2000 году. Берите заказы, доставляйте грузы, обгоняйте конкурентов и постепенно выстраивайте собственный транспортный бизнес», — гласит описание проекта.

Судя по опубликованной информации, новая версия не получила технических доработок или графических улучшений. При этом переиздание в Steam включает поддержку системы достижений.

Всего в игре доступно 19 достижений. Некоторые из них связаны с выполнением ключевых игровых задач, включая накопление одного миллиона внутриигровых долларов.

В честь выхода игра предлагается со скидкой 40%. До 8 июля стоимость игры составляет 144 руб., после чего цена вернется к стандартному уровню, до 240 руб.

Игра «Дальнобойщики 2», известная на международном рынке под названием Hard Truck 2: King of the Road, вышла в 2000 году и со временем получила культовый статус среди русскоязычной аудитории. Обновленная версия переведена на русский и английский языки.

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