Как поменять цвет сигнальной ракеты в SAND: гайд

В SAND: Raiders of Sophie коммуникация бывает очень важна, а сигнальная ракетница — ценный инструмент для общения экипажей разных шагоходов. Портал gamesradar.com рассказал, как пользоваться ракетницей и как можно поменять цвет сигнальной ракеты.

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Чтобы поменять цвет сигнальной ракеты, нажмите и удерживайте R — на экране появится меню оттенков. После этого выберите новый колесиком мыши и отпустите кнопку; персонаж зарядит в ракетницу заряд выбранного цвета.

Заряженным сигнальным пистолетом можно выстрелить в небо, чтобы создать облако цветного дыма примерно на 45 секунд. Его хорошо видно над дюнами — постарайтесь не привлекать к себе лишнего внимания, особенно если вы перевозите ценные материалы.

Для максимальной видимости стрелять нужно вертикально вверх, а не под низким углом; иначе ракета просто приземлится на землю и не взорвется. Но ничего страшного не произойдет: ракетницы в SAND не тратят боеприпасы.