GTA VI получила официальный текстовый перевод на русский язык

Rockstar Games начала открывать предварительные заказы на GTA VI, первыми доступ к оформлению покупки получили пользователи из Новой Зеландии. В региональном PlayStation Store были раскрыты стоимость изданий и дополнительные детали проекта, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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Базовая версия игры оценена в 140 новозеландских долларов, что соответствует заявленным ранее журналистами $80, а стоимость Ultimate Edition составляет 175 новозеландских долларов (около $100). Кроме того, владельцы стандартного издания смогут при необходимости улучшить игру до расширенной версии.

Одновременно стали известны новые подробности локализации. Согласно информации, опубликованной в Xbox Store, GTA VI получит официальный текстовый перевод на русский язык на уровне интерфейса и субтитров.

Sony в свою очередь заявила о поддержке ключевых возможностей PlayStation 5. Игра будет использовать функции контроллера DualSense, технологии пространственного 3D-звука и скоростного SSD, обеспечивающего быстрые загрузки. Подробности об улучшениях для PlayStation 5 Pro пока не раскрываются, однако в PlayStation Store проект уже отмечен маркировкой PS5 Pro Enhanced.

Запуск предзаказов проходит поэтапно в зависимости от региона. В Индии возможность оформить покупку откроется 24 июня в 21:30 по московскому времени, в Турции — в полночь 25 июня, а в США — в 07:00 по московскому времени 25 июня.

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