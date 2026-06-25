Steam Machine уступает более дешевым игровым ПК по производительности

Тесты Steam Machine от Valve показали, что устройство может столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны традиционных игровых ПК.

© MobiDevices

Несмотря на компактный корпус, SteamOS и консольный подход к настройке, производительность системы оказалась на уровне видеокарт среднего класса прошлых поколений.

Steam Machine уступает готовым игровым ПК

В тестах Gamers Nexus Steam Machine показала около 41 FPS в Starfield при 1080p и настройках Ultra, а в Oblivion Remastered выдала всего 27 FPS, уступив системам на базе GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti.

С учётом рекомендованной цены Steam Machine покупатели могут найти на рынке немало готовых ПК с более мощной графикой. Например, системы с RTX 5060 стартуют примерно от $900, а модели с RTX 5060 Ti доступны дешевле $1000. Некоторые конфигурации также предлагают 32 ГБ оперативной памяти и более производительные процессоры, что делает их привлекательнее для пользователей Windows.

Цена и память вызывают вопросы

Дополнительным поводом для критики стала конфигурация памяти Steam Machine. Как подтвердили инженеры Valve, часть устройств будет поставляться с одним модулем DDR5 объёмом 16 ГБ вместо двухканальной схемы 2 × 8 ГБ из-за дефицита комплектующих.

Такое решение может негативно сказаться на производительности в процессорозависимых играх, включая Crimson Desert, Dragon’s Dogma 2 и Baldur’s Gate 3. Хотя система допускает модернизацию памяти, апгрейд потребует дополнительных затрат, а в отдельных случаях может повлиять на гарантийное обслуживание.

На фоне быстро растущих системных требований и приближения нового поколения игровых консолей эксперты отмечают, что Steam Machine может устареть быстрее, чем ожидалось. Если Valve не пересмотрит ценовую политику или аппаратную конфигурацию, устройству будет сложно конкурировать с более производительными готовыми ПК в аналогичном ценовом сегменте.