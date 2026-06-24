Вопрос о доступности зарубежных цифровых развлечений для россиян за последние годы прекрасно решился, заявил независимый эксперт и историк видеоигр Александр Кузьменко. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, стоит ли ждать проблем россиянам, желающим купить GTA VI.

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«Я думаю, что все вопросы о том, что нам будут недоступны какие-то зарубежные развлечения, причем я говорю не только про игры, но и про фильмы, мультики и, что называется, книжки и сказки, это все за последние уже практически 3 года прекрасно решилось. Экосистема видеоигр легко позволяет, например, через тот же Steam зайти как казах и заплатить, обменяв рубли на тенге. Мы это еще называем "прикинуться казахом". Или можем через очень многие компании, причем даже вполне большие официальные, вроде операторов связи, оплатить себе подписку на Xbox Game Pass или купить какую-нибудь игру. Конечно, это стоит нам где-то на 10-15 процентов дороже, чем если бы мы покупали это напрямую, но доступ у нас все равно будет», — сказал Кузьменко.

По словам эксперта, крупные компании все прекрасно понимают и не препятствуют этому.

«Конечно, есть какие-то очень убежденные люди, например, как авторы "Ведьмака" из компании CD Project RED, которые, когда заходишь в Steam, говорят, что на этой территории игра теперь не продается. Ты такой: "Окей, ладно, быстренько переезжаем в Астану", и теперь эта игра снова продается, но уже в тенге или в долларах», — отметил Кузьменко.

Попытка запретить не получается именно из-за того, что наш мир сильно глобализировался. Если даже в Советском Союзе можно было купить джинсы Levis или альбом группы Pink Floyd, то сегодня ничего не помешает россиянам и предзаказать, и купить GTA VI, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что игра GTA VI сперва появится только на PlayStation и Xbox, поскольку консольные геймеры составляют ее основное ядро аудитории.