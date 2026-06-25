Пользователям компьютеров посоветовали срочно включить одну функцию

В Windows 11 по умолчанию оказалась скрыта полезная функция операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание BGR.

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Журналисты медиа подчеркнули, что при работе за компьютером в темное время суток нагрузка на зрение возрастает. Они отметили, что в Windows есть функция Night Light, которая уменьшает излучение синего света и делает оттенки на дисплее более мягкими и теплыми. Однако авторы выяснили, что она отключена по умолчанию.

В материале говорится, что пользователи путают функцию Night Light («Ночной свет») с Night Mode («Ночной режим»). Последняя окрашивает интерфейс ОС в темные цвета. «Помимо минимизации воздействия синего света, функция также делает экран более комфортным для просмотра, что может снизить нагрузку на глаза», — объяснили специалисты и посоветовали срочно включить эту опцию.

Активировать функцию можно в настройках Windows, перейдя в раздел «Система», затем — «Дисплей». Там необходимо перевести переключатель Night Light в активное положение. Также можно автоматизировать включение функции, настроив расписание. «После включения режима вы сразу увидите желтоватый оттенок экрана. Это стандартная цветовая температура, но вы можете отрегулировать ее интенсивность. Чем теплее оттенок, тем больше синего света он будет блокировать», — заключили журналисты.

Ранее авторы BGR напомнили, что мощность ноутбука часто падает при отключении от внешнего питания. Таким образом аппарат тратит меньше заряда батареи, но начинает работать медленнее.