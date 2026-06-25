Чипы Nvidia более чем вдвое подорожали на черном рынке Китая

На китайском черном рынке цены на чипы американской Nvidia для ИИ выросли более чем вдвое, сообщает Financial Times.

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Стоимость DGX B300 — флагманского сервера от Nvidia для запуска тяжелых ИИ-моделей — за последние полгода подскочила с 4 млн до более чем 8 млн юаней ($1,1 млн), рассказали газете китайские продавцы чипов. DGX B300 оснащен восемью графическими процессорами Blackwell. В США сервер обычно продается примерно за $400 тысяч. Цена чипа RTX 6000 Pro для рабочих станций выросла с примерно 50 тысяч юаней в начале года до 130 тысяч юаней, сообщают продавцы. RTX 6000 Pro — популярное решение среди стартапов, внедряющих большие языковые модели. Обе модели RTX 6000 и DGX B300 запрещено ввозить в Китай.

Как объясняет Financial Times, рост цен связан с двумя факторами: ужесточением контроля со стороны США над нелегальным экспортом и с высоким спросом на ИИ-чипы среди китайских компаний. Так, в конце прошлого года власти США активизировали расследования случаев незаконного экспорта чипов. В марте правоохранители США возбудили крупнейшее дело о контрабанде чипов для ИИ в Китай в США. Речь шла о незаконном ввозе чипов американской Supermicro на сумму $2,5 млрд.

Помимо этого, власти Тайваня и Малайзии также теперь более активно расследуют контрабанду чипов и стремятся перекрыть популярные каналы их реэкспорта в Китай. По словам продавцов, из-за усиления контроля стало сложнее обеспечивать поставки.

«Лазеек стало меньше. Посредникам становится все более рискованно торговать этими чипами», — сообщил газете один из поставщиков чипов для китайских дата-центров.

Китайские власти тоже препятствуют ввозу продукции Nvidia в страну: они заинтересованы в том, чтобы местные заказчики покупали отечественные аналоги, например, от Huawei. Так, в мае Китай запретил импортировать одну из моделей игровых чипов Nvidia, разработанную специально для китайского рынка.

Рост цен на чипы связан не только с ужесточением контроля за контрабандой, но и с ростом спроса на них. Как отмечает Financial Times, китайские ИТ-компании спешат коммерциализировать приложения на базе искусственного интеллекта и автономных агентов. Для этого им нужны чипы, способные обслуживать большое количество пользователей, однако китайские производители не могут удовлетворить спрос на такую продукцию.

По словам собеседников газеты, с целью обойти дефицит китайские заказчики все чаще приобретают игровые процессоры (их можно модифицировать для задач ИИ) и оборудование для дата-центров предыдущих поколений, например, графические ускорители A100. «Запасы A100 распродаются очень быстро. У компаний нет иного выбора, кроме как покупать старые модели», — говорит один из собеседников. Цены на серверы с чипами A100 выросли с примерно 200 000 юаней в конце прошлого года до 600 000 юаней.

В самой Nvidia заявляют, что попытки заставить дата-центры работать на контрабандной продукции — это «тупиковый путь». «Дата-центры для ИИ — это масштабные и сложные системы; создавать их из контрабанды крайне трудно, к тому же мы не оказываем никакой поддержки и не выполняем ремонт продукции, подпадающей под ограничения», — говорят там.