Чипы Nvidia более чем вдвое подорожали на черном рынке Китая
На китайском черном рынке цены на чипы американской Nvidia для ИИ выросли более чем вдвое, сообщает Financial Times.
Стоимость DGX B300 — флагманского сервера от Nvidia для запуска тяжелых ИИ-моделей — за последние полгода подскочила с 4 млн до более чем 8 млн юаней ($1,1 млн), рассказали газете китайские продавцы чипов. DGX B300 оснащен восемью графическими процессорами Blackwell. В США сервер обычно продается примерно за $400 тысяч. Цена чипа RTX 6000 Pro для рабочих станций выросла с примерно 50 тысяч юаней в начале года до 130 тысяч юаней, сообщают продавцы. RTX 6000 Pro — популярное решение среди стартапов, внедряющих большие языковые модели. Обе модели RTX 6000 и DGX B300 запрещено ввозить в Китай.
Как объясняет Financial Times, рост цен связан с двумя факторами: ужесточением контроля со стороны США над нелегальным экспортом и с высоким спросом на ИИ-чипы среди китайских компаний. Так, в конце прошлого года власти США активизировали расследования случаев незаконного экспорта чипов. В марте правоохранители США возбудили крупнейшее дело о контрабанде чипов для ИИ в Китай в США. Речь шла о незаконном ввозе чипов американской Supermicro на сумму $2,5 млрд.
Помимо этого, власти Тайваня и Малайзии также теперь более активно расследуют контрабанду чипов и стремятся перекрыть популярные каналы их реэкспорта в Китай. По словам продавцов, из-за усиления контроля стало сложнее обеспечивать поставки.
«Лазеек стало меньше. Посредникам становится все более рискованно торговать этими чипами», — сообщил газете один из поставщиков чипов для китайских дата-центров.
Китайские власти тоже препятствуют ввозу продукции Nvidia в страну: они заинтересованы в том, чтобы местные заказчики покупали отечественные аналоги, например, от Huawei. Так, в мае Китай запретил импортировать одну из моделей игровых чипов Nvidia, разработанную специально для китайского рынка.
Рост цен на чипы связан не только с ужесточением контроля за контрабандой, но и с ростом спроса на них. Как отмечает Financial Times, китайские ИТ-компании спешат коммерциализировать приложения на базе искусственного интеллекта и автономных агентов. Для этого им нужны чипы, способные обслуживать большое количество пользователей, однако китайские производители не могут удовлетворить спрос на такую продукцию.
По словам собеседников газеты, с целью обойти дефицит китайские заказчики все чаще приобретают игровые процессоры (их можно модифицировать для задач ИИ) и оборудование для дата-центров предыдущих поколений, например, графические ускорители A100. «Запасы A100 распродаются очень быстро. У компаний нет иного выбора, кроме как покупать старые модели», — говорит один из собеседников. Цены на серверы с чипами A100 выросли с примерно 200 000 юаней в конце прошлого года до 600 000 юаней.
В самой Nvidia заявляют, что попытки заставить дата-центры работать на контрабандной продукции — это «тупиковый путь». «Дата-центры для ИИ — это масштабные и сложные системы; создавать их из контрабанды крайне трудно, к тому же мы не оказываем никакой поддержки и не выполняем ремонт продукции, подпадающей под ограничения», — говорят там.