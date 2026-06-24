Microsoft вернула петицию о добавлении русского языка в Fable на Xbox Player Voice

Петиция с просьбой добавить русский язык в будущую игру Fable вновь появилась на платформе Xbox Player Voice после удаления. Инициатива вошла в пятерку наиболее поддерживаемых предложений сообщества, сообщает DTF.

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Петиция была недоступна на сервисе с 22 июня, при этом корпорация Microsoft не давала официальных комментариев относительно причин её исчезновения. Одновременно с обращением о русской локализации с площадки также пропали аналогичные инициативы, связанные с добавлением украинского и арабского языков.

Предполагается, что временное удаление могло быть связано с автоматической системой модерации или массовыми жалобами пользователей. Однако официального подтверждения этим версиям нет.

В ночь на 24 июня все три обращения вновь появились на Xbox Player Voice. После восстановления петиция о добавлении русского языка в Fable набрала около 10,8 тыс. голосов и заняла пятое место среди наиболее популярных предложений, размещенных на платформе.

Релиз Fable запланирован на 23 февраля 2027 года. Игра выйдет на Xbox, ПК и PlayStation 5. Рассмотрит ли Microsoft просьбу игроков и добавит русский язык в игру, неизвестно.

Ранее стало известно о появлении русского языка в GTA VI.