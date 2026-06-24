Valve объяснила, почему не самый мощный мини-ПК Steam Machine стоит от 1050 долларов
Valve назвала не так давно цены на свой мини-ПК Steam Machine. Версия с памятью 512 ГБ обойдётся в 1049 долларов, а с 2 ТБ в 1349 долларов. И это без учёта контроллеров, которые придётся докупать отдельно. Дорого, да. Но компания попыталась «подсластить» пилюлю.
Почему так дорого? Valve, мол, продаёт свои устройства (например, тот же Steam Deck) по их реальной себестоимости или в плюс, не занижая цену искусственно ради привлечения покупателей, как это делают некоторые конкуренты. А так как в мире до сих пор сохраняется дефицит комплектующих, особенно оперативной памяти, мы имеем то, что имеем.
Valve признаётся, что не может заключить с Samsung, Micron и SK Hynix долгосрочные контракты на ОЗУ: поставщики называют цену каждый месяц, и компания может либо согласиться, либо потерять партнёра навсегда.
Из-за нехватки памяти Valve вынуждена выпускать Steam Machine с разными конфигурациями: в одних будет одна планка на 16 ГБ, в других — две по 8 ГБ. Это зависит от того, какие детали удастся достать.
Valve не называла запланированную стоимость до кризиса, но эксперты предполагают, что изначально цены могли быть на 240−300 долларов ниже.