Valve объяснила, почему не самый мощный мини-ПК Steam Machine стоит от 1050 долларов

Valve назвала не так давно цены на свой мини-ПК Steam Machine. Версия с памятью 512 ГБ обойдётся в 1049 долларов, а с 2 ТБ в 1349 долларов. И это без учёта контроллеров, которые придётся докупать отдельно. Дорого, да. Но компания попыталась «подсластить» пилюлю.

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Почему так дорого? Valve, мол, продаёт свои устройства (например, тот же Steam Deck) по их реальной себестоимости или в плюс, не занижая цену искусственно ради привлечения покупателей, как это делают некоторые конкуренты. А так как в мире до сих пор сохраняется дефицит комплектующих, особенно оперативной памяти, мы имеем то, что имеем.

Valve признаётся, что не может заключить с Samsung, Micron и SK Hynix долгосрочные контракты на ОЗУ: поставщики называют цену каждый месяц, и компания может либо согласиться, либо потерять партнёра навсегда.

Из-за нехватки памяти Valve вынуждена выпускать Steam Machine с разными конфигурациями: в одних будет одна планка на 16 ГБ, в других — две по 8 ГБ. Это зависит от того, какие детали удастся достать.

Valve не называла запланированную стоимость до кризиса, но эксперты предполагают, что изначально цены могли быть на 240−300 долларов ниже.