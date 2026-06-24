За 16-летнюю Call Duty: Black Ops и Black Ops 2 для PlayStation 5 придется отдать $ 80

Культовые Call Duty: Black Ops и Black Ops 2, как пишут СМИ, выйдут на современных консолях PlayStation. Но есть пару больших нюансов. Судя по намёкам из сетевых магазинов, две базовые игры обойдутся в… 80 долларов в сумме. При этом со всеми дополнениями цена может вырасти до 160 долларов. Напомним, одной игре 14, а другой 16 лет. Графических улучшений тоже не будет.

© Ferra.ru

Недавно в Treyarch подтвердили выход портов на PlayStation 5. И хоть цены касаются ПК- и Xbox-версий, ту же логику можно перенести на консоль Sony. Так, цены выглядят следующим образом: каждая базовая игра — по 40 долларов, отдельные пакеты дополнений (их по четыре на каждую игру) — по 10 долларов, а сезонные абонементы — по 30 долларов.

Игроки не получат ни улучшенной графики, ни новых текстур, ни повышенной частоты кадров или более быстрых серверов.

Технически это будут те же самые игры, что выходили на PlayStation 3.