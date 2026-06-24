Вышло сюжетное дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2

Студия 11 bit выпустила сюжетное дополнение Breach of Trust для Frostpunk 2, градостроительного симулятора в условиях катастрофического похолодания.

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Действие перенесёт игроков в новый город, построенный рядом с вулканом. Новому лидеру предстоит провести город через землетрясения и другие опасные последствия. В игре также появятся пять новых сообществ с уникальными историями и идеологиями, новые сценарии, здания и другой контент.

Стоимость Frostpunk 2: Breach of Trust в российском Steam составляет 590 рублей. DLC переведено на русский язык (интерфейс и текст), но озвучка игры доступна только на английском.