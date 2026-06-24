MediaTek Dimensity 9600 Pro будет стоить на 20% дороже предыдущего D9500

Стоимость нового флагманского процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro может вырасти на 20% по сравнению с предыдущим поколением. По данным источников в цепочке поставок, цена чипа составит около $216 против $180-200 у нынешнего Dimensity 9500. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Участники рынка связывают подорожание с восстановлением спроса на смартфоны и улучшением ситуации на развивающихся рынках. Дополнительным фактором стали более высокие затраты на производство, связанные с переходом на передовой техпроцесс.

Ожидается, что линейка Dimensity 9600 будет включать стандартную и Pro-версии. Старшая модель, по слухам, получит техпроцесс класса 2 нм от TSMC, поддержку памяти LPDDR6, новую графическую подсистему, улучшенные возможности ИИ и более высокую производительность.

Появление смартфонов на базе MediaTek Dimensity 9600 ожидается в сентябре 2026 года. Аналитики не исключают, что рост стоимости чипов приведет к подорожанию будущих флагманских устройств.

Ранее был представлен один из самых дешевых смартфонов Xiaomi в 2026 году.