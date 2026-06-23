Где найти обсидиан в ремейке «Готики»: гайд

Обсидиан — редкий ресурс для крафтинга в ремейке «Готики». Начиная с четвертой главы сюжета игрокам придется найти как минимум пару штук, чтобы создать лучшее оружие в игре. Портал gamerant.com рассказал, где можно найти обсидиан.

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Обсидиан в «Готике», как и в реальной жизни — материал вулканического происхождения. Проблема только в том, что найти ближайший поток лавы в игре можно, лишь достигнув третьей главы сюжета. То есть, игроку нужно победить королеву ползунов и отправиться на территорию орков.

Глубоко в землях орков, в юго-восточной части карты, протекает река лавы. Быстрее всего туда можно добраться по дороге рядом с северным входом в Старый лагерь — сворачивайте налево и идите по дороге, пока не пройдете мимо стражников. Тем же маршрутом можно отправиться на поиски окаменелого дерева — разница лишь в том, что за деревом при виде потока лавы надо свернуть направо.

Подход к лаве тяжело охраняется. Но умелый игрок может разделаться с парой орков-охранников, чтобы пробиться к обсидиану. Держитесь поближе к стене и повернитесь к лаве, после чего найдите точку, где лава вливается в воду. Там будет небольшая темная скала, а у ее основания — обсидиан.

Осколки обсидиана нужны для крафтинга мощного обсидианового меча, который также потребует палладий и окаменелое дерево. Наконец, обсидиан можно отыскать и в сундуках на территории орков.