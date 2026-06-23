Лучшие пользовательские карты в Meccha Chameleon

Meccha Chameleon — новый кооперативный бестселлер Steam, который уже собрал вокруг себя огромное комьюнити. Разработчики даже подумали об интеграции мастерской: игроки активно выкладывают на форуме собственные карты, которые помогут еще сильнее разнообразить гейплей. Портал gamerant.com рассказал о лучших пользовательских картах для игры.

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Как добавлять карты через мастерскую Steam

Для того, чтобы добавлять новые карты, найдите Meccha Chameleon в библиотеке Steam и перейдите в мастерскую игры. На экране приложения появится каталог с большим набором карт, которые созданы другими игроками и бесплатны. Чтобы добавить карту в вашу коллекцию, откройте ее страницу и нажмите на кнопку «Подписаться».

Лучшие пользовательские карты

Restaurant Building. Карта средних размеров, состоящая из основного зала ресторана, пары кладовок и уборной. Она выглядит как ресторан, который пока еще только готовится к открытию, поэтому там есть много хитрых мест для того, чтобы спрятаться.

Art Gallery. Картинная галерея, где можно смешно замаскироваться на фоне множества картин и статуй.

Meeting Room. Современный офис с декорациями в форме декоративных скульптур, растений, мебели из древесины и многого другого. Пространство достаточно открытое, но у тех, кто хорошо рисует, будет много опций.

Swimming pool!. Пустой бассейн, полный мебели, игрушек, дверей и прочего мусора.

The Market. Карта, стилизованная под рынок в средневековой деревне, где много лавочек, тентов и домов. У карты довольно милый, мультяшный визуальный стиль, что позволит проще маскироваться на фоне мнгих объектов.

Viking Dining. Пространство, напоминающее зал для пиршеств викингов. Много оружия, шипов, декораций, напитков и других объектов, которые помогут спрятаться.