Первые тесты Steam Machine – производительность игр на уровне PS5

В сети появились первые результаты тестирования Steam Machine – компактного игрового ПК Valve на базе SteamOS. Устройство не стало технологическим прорывом, но предлагает консольный формат с производительностью примерно на уровне PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Производительность

Если сравнивать Steam Machine с видеокартами для ПК, её графическая мощность находится примерно между Radeon RX 6600 / GeForce RTX 3060 и Radeon RX 7600 / GeForce RTX 4060. При этом в реальных играх устройство немного уступает PS5: в среднем разница составляет около 5-7 FPS при сопоставимых настройках графики.

Результаты в играх

В требовательных проектах результаты выглядят не слишком уверенно. В Cyberpunk 2077 при разрешении 1440p, средних настройках и включённой трассировке лучей Steam Machine показывает около 28 FPS. В Black Myth: Wukong на очень высоких настройках при 1440p показатель падает до 20 FPS, а в Avatar: Frontiers of Pandora на ультра-настройках устройство выдаёт около 21 FPS.

Цена и главный вывод

Главный вывод из первых тестов – производительность Steam Machine не слишком хорошо соотносится с её ценой. Обычный игровой ПК стоимостью около 1000 долларов в большинстве случаев сможет предложить более высокий FPS и большую гибкость при выборе комплектующих. При этом официальная стоимость Steam Machine стартует от $1049 за базовую версию с 512 ГБ SSD.

SteamOS 3.8 для обычных ПК

Параллельно стало известно, что с выходом SteamOS 3.8 превратить в аналог Steam Machine можно будет и обычный компьютер. Valve официально разрешила устанавливать свою операционную систему на ПК с комплектующими AMD и Intel. Поддержка оборудования NVIDIA должна появиться позже.

В компании считают такой сценарий удобным для пользователей, которые хотят подключить компьютер к телевизору и получить консольный опыт в экосистеме Steam. Однако пока есть важное ограничение: SteamOS и Windows не могут полноценно работать на одном ПК в режиме dual-boot.

При этом Valve подчёркивает, что Steam Machine остаётся полноценным персональным компьютером. Устройство оптимизировано для игр в Steam, но пользователь может устанавливать на него любые приложения, менять систему или использовать его как обычный ПК.