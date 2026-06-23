Наценка на Steam Machine в России оказалась почти двойной

Некоторые российские магазины электроники начали принимать предзаказы на игровой мини-ПК Steam Machine от Valve. На данный момент оформить покупку можно лишь у ограниченного числа продавцов, при этом стоимость устройства существенно превышает официально заявленные цены производителя, сообщает Rozetked.

Так, один из ритейлеров предлагает базовую версию Steam Machine с накопителем объемом 512 ГБ примерно за 150 тыс. руб., тогда как модификация с 2 ТБ памяти оценивается в 190 тыс. руб. У другого продавца цены оказались более близки к рекомендованным: 100 и 150 тыс. руб. соответственно. Однако даже в этом случае стоимость устройства в России значительно выше официальной.

Кроме того, российские продавцы не сообщают точную дату поставки, поэтому предзаказ может затянуться.

Для сравнения, рекомендованная цена Steam Machine на международном рынке составляет $1049 за модель с 512 ГБ памяти и $1349 за версию с накопителем на 2 ТБ — около 77,3 и 99,5 тыс. руб. соответственно без учета расходов на импорт, логистику и наценок посредников.