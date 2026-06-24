Из Dota 2 исчез герой Axe

Разработчики Dota 2 выпустили небольшое обновление, в котором временно удалили Axe. Персонажа нельзя пикнуть в обычной игре (только в турнирном режиме Captains Mode).

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На странице персонажа вместо его модельки теперь можно найти плакат «Разыскивается».

Игроки предполагают, что таким образом Valve тизерят начало нового большого ивента в Dota 2 — возможно, он будет посвящён чемпионату мира The International 2026 в августе. Датамайнеры выяснили, что сегодня вечером или через несколько дней разработчики могут вернуть героя с тематическим баффом, а затем объяснить происходящее в начале истории события.