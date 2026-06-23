В РКН заявили, что не блокировали Twitch

Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке стриминговой платформы Twitch на территории России. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса, — заявили представители РКН в беседе с RT.

23 июня пользователи Сети сообщили, что трансляции на Twitch перестали работать в России без VPN. Уточняется, что при этом сайт открывается: комментарии в чате можно отправить, иконки на портале прогружаются. Сбои коснулись только прямых эфиров.

Кроме того, 9 июня пользователи по всей России столкнулись с масштабными проблемами в работе игрового сервиса Steam. Пользователи не могли подключиться к серверам и авторизироваться.

До этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что поводов для блокировки игровой платформы Steam в России нет. По его словам, опасения по этому поводу излишни, так как сервис демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с властями.