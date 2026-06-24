Стали известны лучшие демоверсии с фестиваля «Играм быть» в Steam

22 июня в Steam завершился фестиваль «Играм быть» со множеством демоверсий. В честь этого компания Valve представила 10 самых популярных игр с прошедшего ивента по соотношению игроков и положительных отзывов.

© Чемпионат.com

Лидером топа стала кооперативная головоломка на троих BOMBANANA!, в которой необходимо обезвреживать бомбы в команде из слепой, глухой и немой обезьян. На второй строчке оказался симулятор тяжёлой артиллерии IRON NEST: Heavy Turret Simulator, замкнул тройку одиночный экшен Echoes of Aincrad от Bandai Namco.

С полным списком из 50 самых популярных демоверсий можно ознакомиться на странице в Steam. Некоторые из них доступны и после завершения ивента.

10 самых популярных демоверсий на фестивале «Играм быть»-2026