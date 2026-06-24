Серверы шутера Battlefield Hardline отключили на консолях PlayStation и Xbox

22 июня компания Electronic Arts закрыла серверы игры Battlefield Hardline. В сетевые режимы шутера больше нельзя сыграть на консолях PlayStation и Xbox — игрокам доступна лишь одиночная кампания.

© Чемпионат.com

Тем временем Hardline всё ещё полностью доступна на ПК: геймеры могут участвовать в сетевых сражениях, соревноваться в таблицах лидеров и пользоваться другими сетевыми функциями. По данным SteamDB, в шутер на платформе Steam играют менее 100 человек.

Battlefield Hardline вышла в 2015 году. Игра отличалась от других частей серии — вместо военных конфликтов в центре сюжета оказалось противостояние полиции и преступников. Проект получил положительные отзывы от игроков и критиков, однако быстро растерял аудиторию. Разработкой занималась студия Visceral Games, авторы Dead Space, которую EA закрыла в 2017 году.