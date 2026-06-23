Стало известно о появлении русского языка в GTA VI

Grand Theft Auto VI может получить официальную русскоязычную локализацию. Об этом сообщает Telegram-канал PSPrices со ссылкой на блогера Андрея Апанасика.

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По словам блогера, работа над переводом игры уже ведется и для этого привлечены специалисты по локализации. При этом компания Rockstar Games пока не публиковала список языков, которые будут доступны в игре.

Несмотря на отсутствие официального заявления, ряд факторов указывает на высокую вероятность появления русской версии игры. В частности, весь раздел GTA VI на официальном сайте Rockstar переведен на русский язык, включая описания персонажей и другую информацию.

Кроме того, компания регулярно публикует новости по проекту на русском языке, а официальные трейлеры GTA VI сопровождаются русскими субтитрами. Также ранее Rockstar искала специалиста по контролю качества локализации маркетинговых материалов на русском языке.

Тем не менее окончательное подтверждение наличия русской локализации может появиться только после публикации официального списка поддерживаемых языков или заявлений самих разработчиков.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее сообщалось, что для The Last of Us Part II выпустят масштабный онлайн-мод.