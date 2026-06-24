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Valve выпустила SteamOS для обычных компьютеров и готовит поддержку видеокарт Nvidia

Газета.Ru

С выходом обновления SteamOS 3.8 компания Valve фактически подтвердила возможность самостоятельной сборки аналогов Steam Machine на базе стандартных комплектующих для ПК. Об этом сообщает The Verge.

Valve разрешила создавать свои Steam Machine из обычных ПК
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Начиная с версии SteamOS 3.8 пользователи могут создавать собственные игровые системы, используя любые совместимые компоненты. Компания активно работает над адаптацией операционной системы для более широкого спектра устройств, включая современные процессоры Intel и AMD.

Одним из приоритетных направлений для компании остается улучшение поддержки видеокарт Nvidia. Valve расширяет команду, отвечающую за разработку и интеграцию драйверов для графических решений компании, а также тесно сотрудничает с производителем. Хотя полноценная поддержка может появиться не в ближайшее время, работа в этом направлении продолжается.

Формально запуск SteamOS на обычных компьютерах был возможен и ранее, однако процесс требовал использования образов восстановления Steam Deck и был ориентирован преимущественно на системы на базе AMD. Кроме того, установка была сложнее по сравнению с большинством популярных Linux-дистрибутивов.

В Valve рассчитывают изменить эту ситуацию и сделать SteamOS универсальной игровой операционной системой для широкого круга конфигураций. В нынешнем виде система уже способна обеспечить опыт, близкий к использованию Steam Deck или новой Steam Machine, особенно на компьютерах, подключенных к телевизору и использующих SteamOS в качестве операционной системы.

Среди преимуществ платформы компания выделяет оптимизированные графические драйверы, систему предварительной компиляции шейдеров и интерфейс, адаптированный для управления с геймпада. Вместе с тем ряд функций остается недоступным, включая поддержку HDMI-CEC.

Valve также отмечает, что процесс установки пока требует полного форматирования накопителя. Кроме того, поддержка удобной двойной загрузки с Windows или другими операционными системами пока не реализована.

Ранее обозреватели похвалили Steam Machine за SteamOS, но раскритиковали цену и мощность.