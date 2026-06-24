Valve разрешила создавать свои Steam Machine из обычных ПК

С выходом обновления SteamOS 3.8 компания Valve фактически подтвердила возможность самостоятельной сборки аналогов Steam Machine на базе стандартных комплектующих для ПК. Об этом сообщает The Verge.

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Начиная с версии SteamOS 3.8 пользователи могут создавать собственные игровые системы, используя любые совместимые компоненты. Компания активно работает над адаптацией операционной системы для более широкого спектра устройств, включая современные процессоры Intel и AMD.

Одним из приоритетных направлений для компании остается улучшение поддержки видеокарт Nvidia. Valve расширяет команду, отвечающую за разработку и интеграцию драйверов для графических решений компании, а также тесно сотрудничает с производителем. Хотя полноценная поддержка может появиться не в ближайшее время, работа в этом направлении продолжается.

Формально запуск SteamOS на обычных компьютерах был возможен и ранее, однако процесс требовал использования образов восстановления Steam Deck и был ориентирован преимущественно на системы на базе AMD. Кроме того, установка была сложнее по сравнению с большинством популярных Linux-дистрибутивов.

В Valve рассчитывают изменить эту ситуацию и сделать SteamOS универсальной игровой операционной системой для широкого круга конфигураций. В нынешнем виде система уже способна обеспечить опыт, близкий к использованию Steam Deck или новой Steam Machine, особенно на компьютерах, подключенных к телевизору и использующих SteamOS в качестве операционной системы.

Среди преимуществ платформы компания выделяет оптимизированные графические драйверы, систему предварительной компиляции шейдеров и интерфейс, адаптированный для управления с геймпада. Вместе с тем ряд функций остается недоступным, включая поддержку HDMI-CEC.

Valve также отмечает, что процесс установки пока требует полного форматирования накопителя. Кроме того, поддержка удобной двойной загрузки с Windows или другими операционными системами пока не реализована.

Ранее обозреватели похвалили Steam Machine за SteamOS, но раскритиковали цену и мощность.