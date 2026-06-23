AMD может выпустить видеокарты RDNA 5 на год раньше

AMD может представить видеокарты следующего поколения на базе архитектуры RDNA 5 уже в 2027 году, хотя ранее запуск ожидался не раньше 2028-го. Об этом в своем последнем ролике на YouTube заявил авторитетный инсайдер Moore's Law Is Dead со ссылкой источники.

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По данным инсайдера, один из крупных партнеров AMD получил уведомление о поставках первых настольных видеокарт RDNA 5 уже в середине 2027 года. Это позволяет предположить, что официальный анонс и коммерческий запуск новых моделей состоится до конца того же года.

Ранее эксперты ожидали переноса следующего поколения игровых видеокарт как от AMD, так и от NVIDIA на 2028 год. В качестве одной из причин назывался дефицит микросхем памяти DRAM, который оказывает давление на стоимость компонентов и конечных устройств.

Если информация подтвердится, AMD сможет получить временное преимущество перед конкурентом, предложив новое поколение видеокарт раньше ожидаемого срока. Дополнительным фактором может стать синхронизация запуска RDNA 5 с выходом консоли Xbox нового поколения. По слухам, будущая консоль Xbox (Project Helix) будет использовать графическую архитектуру RDNA 5 и поступит в продажу в конце 2027 года.

Ранее Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 5080 с отделкой из дерева.