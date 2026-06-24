Кодзима поделился новыми деталями хоррора OD для Xbox

Издание Entertainment Weekly опубликовало новый кадр из хоррора OD, одной из самых загадочных игр, которая создается студией Kojima Productions при поддержке Microsoft. Изображение вошло в материал, посвященный 25-летию бренда Xbox.

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На опубликованном скриншоте показан интерьер неизвестного здания с несколькими дверными проемами. В центре внимания находится открытая дверь, в которой можно заметить силуэт женщины в красном. Дополнительной деталью сцены стал телевизор, демонстрирующий лицо персонажа, роль которого исполняет актриса София Лиллис, известная по «Оно».

Ранее Kojima Productions уже подтверждала участие в проекте нескольких известных актеров. Помимо Лиллис, ключевые роли в игре исполняют Хантер Шафер из «Эйфории» и немецкий актер Удо Кир.

В интервью Entertainment Weekly Хидео Кодзима вновь подчеркнул, что рассматривает OD как возможность выйти за пределы привычных игровых форматов. По словам геймдизайнера, идея проекта появилась еще во время работы над первой Death Stranding, однако на протяжении долгого времени не находила поддержки среди потенциальных партнеров. Одним из первых концепцию оценил экс-глава Xbox Фил Спенсер, а позднее — пришедшая ему на смену Аша Шарма.

Кодзима также сообщил, что хочет создать один из самых напряженных и пугающих хорроров. При этом разработчики предусмотрели специальный игровой механизм для пользователей, которым прохождение может показаться слишком стрессовым. Подробности этой системы пока не раскрываются.

Ранее Revolution Team отчиталась о ходе создания ремейка GTA San Andreas на движке GTA V.