Представлена необычная видеокарта с элементами из дерева

Gigabyte представила три модели видеокарт серии GeForce RTX 50 AORUS Infinity, выделяющиеся нестандартным дизайном, заводским разгоном и обновленной системой охлаждения. Об этом сообщает TechPowerUp.

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Флагманская GeForce RTX 5080 AORUS Infinity Wood получила оригинальное оформление с использованием декоративных элементов под дерево и вставкой из натуральной древесины. Система охлаждения выполнена по схеме, напоминающей дизайн эталонных решений NVIDIA Founders Edition: два вентилятора обеспечивают сквозной воздушный поток через радиатор, а основные компоненты размещены в центральной части печатной платы.

Помимо необычного дизайна, модель предлагает увеличенную частоту графического процессора. Заводской разгон повышает показатель до 2805 МГц против 2617 МГц у референсной версии GeForce RTX 5080.

Также компания показала стандартную GeForce RTX 5080 AORUS Infinity, которая отличается от Wood-версии исключительно дизайном. Видеокарта получила черный кожух без декоративных вставок и аналогичную конструкцию охлаждения с техническими характеристиками.

Третьей новинкой стала GeForce RTX 5070 Ti AORUS Infinity с фирменной системой охлаждения и заводским разгоном: частота графического процессора увеличена с 2452 до 2670 МГц.

Все представленные видеокарты оснащаются металлическим бэкплейтом, используют композитный металлический термоинтерфейс для графического процессора и поддерживают специальный режим повышенной производительности системы охлаждения с увеличенной скоростью вращения вентиляторов.

Стоимость и сроки старта продаж новинок пока не раскрываются.

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