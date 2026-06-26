Бывшая начальница The Outer Worlds 2 судится с Obsidian

* Мы вам уже рассказывали про очередную инди-сенсацию в Steam, игрушку Meccha Chameleon, в которой надо прятаться с помощью кисти и красок. Игра за несколько дней с момента релиза достигла тиража в три миллиона копий. Нынче же она отметила две недели как роилась. А ее тираж достиг уже семи миллионов копий. При этом игру сделал всего один человек. Правда, и купить ее можно всего за 290 рублей, но при таком тираже ее автор уже смело может считать себя миллионером.

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* Вы уже наверняка в курсе, что Valve анонсировала содержимое своей Steam Machine и цену на нее, и народ далеко не в восторге от того, что увидел. Однако почему бы Габену и К было не поступить, как консольным производителям, которые на начальной стадии обычно продают свое железо иногда даже ниже себестоимости, чтобы набрать пользовательскую базу и отбить расходы за счет роялти с игр? Но нет, Valve не такая. Как объяснили в компании, субсидии на железо и прочие эксклюзивы – это признаки закрытой системы, а они всегда были против такого подхода. Хотя признались, что цена на девайс у них получилась существенно выше, чем изначально планировалось.

* Astrum Entertainment опубликовала планы на выпуск нового контента для русской версии MMORPG Lost Ark. В июле игроков ждет 4-й сезон системы «Пантеон героев», режим «Экстрим» в Рейде Казероса и четвертый акт, а также финал для одиночного режима. В августе к этом добавится «Экстрим» для второго акта Рейда Казероса и репозиторий знаний. А в сентябре выйдет новый класс, боевой пропуск и различные внутриигровые события.

* Бывшая начальница тестеров в The Outer Worlds 2 Виктория Тернер судится с Obsidian за то, что та недоплатила ей денег, а также заставляла работать дольше, чем положено по законам штата Калифорния. Более того, то же испытывали и коллеги Виктории. В результате оной беззастенчивой эксплуатации компания повышала свою прибыль, а простые трудящиеся наживали себе проблемы с физическим и психическим здоровьем. Теперь, как считает Виктория, пришла пора ответить за беспредел. Сумма ответа, правда, держится в секрете. Obsidian же отвергла все обвинения и считает, что там все ложь и поклеп. Суд продолжается.