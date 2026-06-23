Российские моддеры раскрыли готовность GTA San Andreas Nextgen Edition

Российская команда моддеров Revolution Team опубликовала первый отчет о ходе разработки GTA: San Andreas Nextgen Edition, масштабного фанатского ремейка игры на базе движка GTA V. Прогресс был опубликован в соцсетях энтузиастов.

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Проект был официально представлен в декабре 2025 года, после чего разработчики практически не раскрывали подробностей на фоне юридических трудностей, с которыми ранее столкнулась модификация GTA: Vice City Nextgen Edition на базе движка GTA IV.

Спустя шесть месяцев после анонса команда сообщила о достигнутом прогрессе. Больше всего энтузиасты продвинулись в работе над радиостанциями: этот компонент завершен примерно на 95%. Существенно продвинулась и подготовка транспортных средств, готовность которых оценивается в 65%.

При этом значительная часть контента все еще находится на ранних стадиях разработки. По заявлениям Revolution Team, уровень готовности городской среды составляет 40%, элементов оформления — 30%, а сюжетных миссий — лишь 10%.

Авторы называют GTA: San Andreas Nextgen Edition самым амбициозным проектом на сегодняшний день. Модификация создается на базе движка GTA V и призвана не только обновить графику оригинальной игры, но и адаптировать ее под современные компьютеры.

Сроки выхода проекта пока не раскрываются. Разработчики ограничиваются заявлением о том, что работа над модификацией «медленно, но уверенно движется вперед».

Ранее сообщалось, что новость о российском саундтреке в GTA VI оказалась фейком.