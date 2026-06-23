Раскрыта стоимость Steam Machine

Игровой мини-ПК Steam Machine от Valve поступит в продажу 30 июня по цене от $1049 (около 77,3 тыс. руб.). Об этом производитель объявил на своем сайте.

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Младшая версия оснащается SSD на 512 ГБ и лишена контроллера, тогда как модификация с 2 ТБ памяти и геймпадом обойдется уже в $1428 (около 105,3 тыс. руб.). Помимо увеличенного объема хранилища, покупатели получат дополнительные фирменные накладки для устройства.

В компании отметили, что изначально планировали установить цену на уровне $750 (около 55,3 тыс. руб.), однако продолжающийся кризис на рынке памяти и рост стоимости компонентов вынудили производителя пересмотреть цены еще до запуска продаж.

Также отмечается, что Steam Machine позволяет расширить объем хранилища с помощью карт памяти microSD.

За производительность устройства отвечает процессор AMD с архитектурой Zen 4, графикой RDNA 3 с 28 вычислительными блоками, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. По оценке Valve, производительность Steam Machine примерно в шесть раз превышает показатели Steam Deck. Устройство работает под управлением SteamOS 3 и предусматривает возможность замены операционной системы.

Steam Machine оснащена восемью разъемами: Ethernet, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C и четырьмя USB-A. Также в корпус встроен адаптер Puck для работы с контроллерами Steam Controller, позволяющий подключать до четырех геймпадов одновременно.

Ранее сообщалось, что цены на старую память DDR2 выросли более чем на 50% из-за кризиса.