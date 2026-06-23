Sony отложит запуск PlayStation 6

По данным отраслевых аналитиков, поколение консолей Sony PlayStation 6 выйдет не раньше 2028 или 2029 года.

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Компания пока не объявляла официальную дату выхода PS6, однако аналитики связывают возможную задержку с глобальной экономической ситуацией, ростом производственных затрат и сложностями при разработке нового оборудования. Такое решение может повлиять не только на продажи будущей консоли, но и на общее направление развития рынка.

Экономические условия повышают стоимость оборудования

Embracer Group отмечает, что игровая индустрия может столкнуться с серьёзными экономическими трудностями в ближайшие годы. В частности, изменения в международной торговой политике и повышение тарифов способны увеличить себестоимость производства консолей. Это создаёт давление не только на производителей, но и на розничные цены, которые в итоге видят покупатели.

Технологии искусственного интеллекта меняют баланс в отрасли

Интеграция ИИ уже влияет на процессы разработки игр, однако её влияние на стоимость производства остаётся неоднозначным. С одной стороны, такие технологии могут ускорять отдельные этапы разработки. С другой – поддержка ИИ-функций в современных устройствах требует более мощного оборудования, эффективного охлаждения и оптимального энергопотребления. Всё это может дополнительно повышать стоимость будущих консолей.

Sony может выбрать более осторожную стратегию

Планы Sony по выпуску PS6, вероятно, зависят не только от готовности технологий, но и от покупательной способности пользователей. Проблемы с цепочками поставок, с которыми индустрия сталкивалась в период предыдущего поколения консолей, могли сделать компанию более осторожной. Поэтому 2028 или 2029 год выглядят более реалистичными сроками как для доработки аппаратной платформы, так и для сдерживания производственных затрат.