Как найти удочку в Dave the Diver: гайд

Дополнение In the Jungle добавило в Dave the Diver много нового контента, включая возможность рыбачить удочкой —даже дайверам иногда хочется расслабиться. Портал PC Gamer рассказал, как получить удочку в Dave the Diver и начать рыбачить.

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Для того, чтобы получить удочку, сначала нужно заслужить доверие одного из жителей деревни. Найдите Басу — дружелюбного парня, который живет на востоке от хижины Дейва, прямо у озера. Обычно он стоит на улице, но иногда отходит порыбачить на док — чтобы пройти к нему, нужно войти в дом и выйти через заднюю дверь.

Поговорите с Басу и спросите его о любимых вещах. Он начнет рассказывать о соме и попросит подать его в каком-нибудь виде в ресторанчике Дейва. Он ни слова не скажет об удочке, но именно она и будет наградой за поимку сома.

Чтобы найти сома, отправляйтесь нырять в озеро и плывите направо, на глубине 35-75 метров. Сом обычно появляется примерно в центре озера: он темно-серый с белым брюхом, примерно в три раза больше самого Дейва и с длинными усами.

У сома достаточно много здоровья, поэтому советуем взять с собой дополнительные патроны и запасной баллон воздуха. Сом обязательно попытается проглотить Дейва целиком: для того, чтобы спастись от атаки, нужно пройти QTE; при провале игрока ждет еще один QTE, чтобы выбраться из брюха рыбы.

Убив сома, либо призовите дрона, чтобы утащить добычу на сушу, либо добудьте немного мяса ножом. Покиньте озеро и отправляйтесь назад к Басу. Отдав ему мясо сома, вы получите в награду удочку, а Басу откроет магазин, где можно покупать приманки для рыб и апгрейды удочки.

Теперь можно отправляться на рыбалку! Все рыбные места отмечены на карте иконкой удочки. На западе деревни есть небольшой пруд, в джунглях — три. Также можно рыбачить с дока у самой хижины Басу.