Для The Last of Us Part II выпустят масштабный онлайн-мод

Энтузиаст с ником Speclizer объявил о выпуске масштабной многопользовательской модификации для The Last of Us Part II на ПК, релиз которой запланирован на сентябрь 2026 года. Об этом сообщает PlayGround.

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Мод интегрирует полноценный онлайн-режим непосредственно в структуру игры. Пользователям будет доступен отдельный раздел меню с возможностью поиска матчей, выбора карт и настройки стартового снаряжения.

В отдельном ролике автор проекта продемонстрировал несколько игровых сессий, включая матч на специально созданной пользовательской карте и сражение на локации Houses из сюжетной кампании. Игровой процесс построен вокруг командных противостояний, где победу одерживает сторона, первой набравшая необходимое количество устранений соперников.

По предварительным данным, один матч сможет вмещать до восьми участников одновременно. Модификация разрабатывается исключительно для ПК-версии игры.

После выхода The Last of Us Part II студия Naughty Dog планировала добавить в игру официальный сетевой режим, однако позднее концепция была переработана в самостоятельный проект The Last of Us Online. Разработка продолжалась несколько лет, но в конце 2023 года была официально закрыта.

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