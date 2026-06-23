Новость о российском саундтреке в GTA VI оказалась фейком

Информация о включении трека якобы российского музыканта из Красноярска в саундтрек Grand Theft Auto VI оказалась фейком. Об этом сообщает GameMag.

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Поводом для появления слухов стал пост Лаврутова в социальной сети X (ранее Twitter), где он поблагодарил Rockstar Games за свое участие в написании саундтрека. Однако разработчики не делали никаких заявлений о сотрудничестве с музыкантом и не публиковали деталей будущего саундтрека.

Также имя Лаврутова появилось в статье о Grand Theft Auto VI в Википедии. Позже выяснилось, что соответствующая информация была добавлена неизвестным пользователем и не опиралась на официальные источники.

Кроме того, по словам блогера-расследователя и автора YouTube-канала «Железная ставка», Лаврутов ранее представлялся продюсером телевизионных проектов, сценаристом популярных шоу и представителем известных артистов. По словам блогера, в Красноярске в отношении Лаврутова было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, в результате чего он покинул Россию и переехал в Аргентину.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а предварительные заказы на игру откроются 25 июня.

Ранее сообщалось, что для PlayStation могут выпустить контроллер с эффектом «захвата» пальцев.