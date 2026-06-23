Блогер охладил RTX 3060 с помощью ледогенератора

Домашний лёдогенератор и видеокарта, казалось бы, далеко не одного поля ягоды. Но, как оказалось, их можно соединить в необычную систему охлаждения. Так, ютубер под ником TrashBench переделал бытовой лёдогенератор в радиатор для видеокарты GeForce RTX 3060.

© Ferra.ru

Блогер использовал обычный лёдогенератор (чутка переделанный, автор установил внешний термостат, что заставил компрессор работать без остановки, и перенаправил поток воды, чтобы та охлаждалась напрямую), чтобы постоянно подавать ледяную воду на чип видеокарты.

© TrashBench

До эксперимента карта в Cyberpunk 2077, например, грелась до 60 градусов, а самый горячий участок — до 75. После доработки температура основного чипа упала до 22−23 градусов, а горячей точки примерно до 34.

Вся конструкция выглядит громоздко и «небезопасно». Так что повторять такой трюк дома не стоит.