Geltek Cyber Team надеется показать хороший результат на чемпионате мира

В Geltek Cyber Team надеются хорошо выступить на мировом чемпионате среди женских составов по игре Mobile Legends: Bang Bang и достойно представить Россию. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала игрок команды Ирина Королева.

© Geltek Cyber Team

В ТАСС был представлен коллектив, который отправится на соревнования. В пресс-конференции приняли участие директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, руководитель Geltek Cyber Team, почетный член Федерации компьютерного спорта России Роман Алымов, владелец косметической компании Geltek, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Сергей Кирш, руководитель проекта "Федерация женского спорта", генеральный директор Профессиональной киберспортивной лиги Аиша Омарова и Королева.

Уразов от имени Минспорта РФ поздравил команду с выходом на престижный турнир и отметил важность развития киберспорта в России. "Технологические виды имеют приоритет развития в области спорта, - отметил он. - Киберспорт имеет важное значение, и нам есть, чем заниматься. Очень рад, что команда отобралась и будет представлять Россию на международных соревнованиях, мы будем переживать за них".

Смит подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров по развитию женского киберспорта. "Женский киберспорт очень сильно недооценен, - сказал глава ФКС России. - Дело в том, что изначально в киберспорте были в основном ребята, и когда играл парень, это казалось меньшим из зол, а девушку надо было спасать. Но сейчас киберспорт вышел из подвалов на стадионы, и общество стало смотреть на это по-другому. Россия является лидером по развитию женского киберспорта, и мы со своей стороны планируем дальше развивать это направление".

Кирш рассказал, что компания Geltek всегда ищет возможности поддерживать женские сообщества. Он также отметил, что данный проект может быть не только социально значимым, но и окупаться в долгосрочной перспективе. "Мы всегда ищем возможности поддерживать женские сообщества. Показалось, что это хороший вариант, помочь развиваться на турнирах и выйти на мировой уровень. Это полноценная работа. Тренировки занимают безумное время, полноценный рабочий день. Мы хотели показать, что бизнес может вложить деньги в команду, и это может окупиться. То, что мы с ходу выиграли путевку - это замечательно", - сказал Кирш.

"Мы планируем делать проект максимально долгосрочно. Какой-то эффект для бизнеса начинается со второго-третьего года. У нас еще очень много планов. Нам бы хотелось, чтобы большая аудитория следила за траекторией движения команды к мировому чемпионству. Если большие цели не ставить, их никогда не достичь", - добавил он.

"Хочется, чтобы девушки не боялись играть"

Команда тренируется под руководством Алымова. Он назвал проект уникальным, так как ранее косметические бренды никогда не создавали киберспортивные команды. "Я видел, что компания, которая зашла в киберспорт, понимает, зачем это нужно, иначе я бы не вписался в эту историю. Таких проектов никто никогда не делал. Имея сильную поддержку, мы смогли создать проект, в рамках которого девчонки смогли тренироваться и поверили в себя. Девчонкам дали полный карт-бланш, чтобы развиваться, и уже в июле они будут представлять Россию на международном турнире", - сказал Алымов.

Королева рассказала, что Geltek оказала очень серьезную поддержку спортсменкам. "Около пяти лет я играю, но около трех лет для меня - это профессиональная работа, - отметила спортсменка. - Сначала были трудности собраться и найти команду. Мы очень сильно старались, чтобы попасть на турнир, вместе тренировались. Компания Geltek оказала нам очень серьезную поддержку, нам бы очень хотелось показать хороший результат, достойно представить Россию, и чтобы девушки не боялись играть".

Алымов представил форму команды, она фиолетового цвета, на нее на французском языке нанесен девиз мушкетеров "Один за всех, и все за одного". "Однажды ночью позвонил своей знакомой и сказал, что надо придумать что-то интересное. Практически за полчаса мы накидали форму, хотели сделать что-то интересное и отдать дань уважения французской культуре", - сказал Алымов.

В завершение пресс-конференции Королева пообещала, что команда сделает все для того, чтобы показать достойный результат. Соревнования пройдут с 13 по 17 июля в Париже.