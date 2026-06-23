Названы лучшие RPG всех времен

В 2025 году RPG-игры стали самым прибыльным игровым жанром, обойдя популярные среди геймеров шутеры и стратегии. Жанр лидировал за счет как старых хитов вроде The Witcher или Fallout, так и новых тайтлов, например, Kingdom Come Deliverance 2 и Clair Obscur: Expedition 33. Топ-20 главных RPG-игр всех времен на ПК и консоли — с глубоким сюжетом, проработанными квестами и открытыми мирами — в подборке «Ленты.ру».

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Mass Effect Trilogy

Год выхода: 2007-2012 Жанр: ролевая игра в жанре боевика Разработчик: BioWare Издатель: Microsoft Studios, Electronic Arts Часть серии: Mass Effect Платформы: ПК, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 и 4

Трилогия объединяет три масштабных космических RPG во вселенной Mass Effect:

Mass Effect (2007);

Mass Effect 2 (2010);

Mass Effect 3 (2012).

Действие первой части происходит в XXII веке, когда люди начали путешествовать по вселенной и вступили в контакт с другими видами. Главный герой (или героиня, пол можно выбрать) — капитан Шепард, спецагент на службе межзвездного флота Цитадели. Вместе с другими землянами и инопланетянами персонаж путешествует по Млечному пути, когда сталкивается со Жнецами — древней цивилизацией наделенных разумом машин.

Вторая часть Mass Effect продолжает события первой — действие происходит через месяц после финала. Капитан Шепард погибает, спасая членов своей команды, и его тело попадает к оперативникам организации «Цербер». Те решают воскресить героя и отправить его на задание: доказать, что Жнецы используют Коллекционеров (инопланетян-насекомых, которых сделали своими рабами) для нападений на людей. Чтобы выполнить задачу и спасти пострадавших, Шепард собирает команду специалистов с разных планет.

Действие третьей игры серии происходит спустя полгода после финала второй Mass Effect. Уже знакомый капитан Шепард отправляется на Марс, чтобы найти союзников и остановить вторжение Жнецов. Капитану предстоит заручиться поддержкой других рас с разных планет — для этого ему придется выполнить ряд сложных задач от потенциальных союзников.

Mass Effect 3 завершает историю капитана Шепарда. В следующей игре серии Mass Effect: Andromeda события разворачиваются спустя 600 лет, а главный герой, Райдер, исследует галактику Андромеды в числе первых колонистов

Dragon Age: Origins

Год выхода: 2009 Жанр: ролевая игра в жанре темного фэнтези Разработчик: BioWare, Edge of Reality Издатель: Electronic Arts Часть серии: Dragon Age Платформы: ПК, Xbox 360, PlayStation 3

Действие игры происходит в вымышленном королевстве Ферелден, которое оказалось на грани вторжения демонических сил — их называют Порождениями Тьмы. Главный герой (его внешность, расу и пол выбирает сам игрок, и этот выбор влияет на его предысторию и первую миссию) присоединяется к ордену и становится Серым Стражем — защитником жителей королевства от Порождений Тьмы.

В одной из битв Стражи терпят поражение из-за предательства. Чтобы остановить захватчиков и освободить Ферелден от их власти, главному герою нужно собрать армию и дать отпор.

В зависимости от того, какие фракции игрок берет себе в команду, меняется концовка игры

Fallout: New Vegas

Год выхода: 2010 Жанр: ролевая игра в жанре экшен Разработчик: Obsidian Entertainment Издатель: Bethesda Softworks Часть серии: Fallout Платформы: ПК, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, PlayStation 3

События Fallout: New Vegas развиваются в постапокалиптической Америке в 2281 году, через 200 лет после мировой ядерной войны, которая положила конец привычной цивилизации. Главный герой — Курьер, которого нанимают доставить ценную посылку в Нью-Вегас (место, которое в мирное время было Лас-Вегасом).

Однако по пути на Курьера нападают и забирают посылку. Едва избежав смерти, он отправляется на поиски обидчиков, чтобы не только вернуть груз, но и отомстить.

Действия персонажа по ходу игры влияют на развитие сюжета и финал. Именно ему предстоит решить судьбу Пустошей Мохаве, присоединившись к одной из игровых фракций. В итоге геймера ждет одна из четырех возможных концовок.

Список игр вселенной Fallout Fallout: New Vegas (2010) — часть серии игр, в которую также входят: - Fallout (1997); - Fallout 2 (1998); - Fallout 3 (2008); - Fallout 4 (2015). Все пять тайтлов рассказывают о жизни в постапокалиптическом мире и позволяют игрокам исследовать уничтоженные ядерной войной города. Кроме того, во вселенную Fallout входят спин-оффы и дополнения — это еще четыре игры: - Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001); - Fallout: Brotherhood of Steel (2004); - Fallout Shelter (2015); - Fallout 76 (2018). Серию игр экранизировали в рамках сериала: первый сезон вышел весной 2024 года, а на 2027-й запланировала премьера третьего сезона.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Год выхода: 2011 Жанр: ролевая игра в жанре экшен Разработчик: Bethesda Game Studios Издатель: Bethesda Softworks Часть серии: The Elder Scrolls Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 3, 4 и 5, Nintendo Switch 1 и 2

Пятая часть в серии The Elder Scrolls («Древние свитки») с подзаголовком Skyrim («Скайрим») в 2023 году попала в топ-10 самых продаваемых игр в истории, достигнув тиража в 60 миллионов копий.

В 2021 году Bethesda выпустила новое издание игры — Anniversary Edition — с улучшенной графикой, новыми модификациями и дополнениями

Действия игры происходят через 200 лет после финала четвертой части. По сюжету, 30 лет назад завершилась Великая война, и многие жители Скайрима остались недовольны ее исходом. В результате в провинции вспыхивает мятеж, из-за которого начинается гражданская война.

Однако мятежников быстро захватывают, вместе с ними по случайности арестовывают и главного героя (его пол, расу и внешность выбирает сам игрок). Их везут на казнь, но прямо перед исполнением приговора на крепость нападает черный дракон. В результате герою удается сбежать.

Во время выполнения заданий он выясняет, что является единственным живущим в мире Драконорожденным — человеком, который может поглощать души драконов, защищая людей от их тирании.

Теперь герою предстоит победить могущественного дракона Алдуина — Пожирателя миров, который стремится уничтожить привычный мир. По случайности именно он стал причиной освобождения персонажа перед казнью.

The Witcher 3: Wild Hunt

Год выхода: 2015 Жанр: ролевая игра в жанре экшен Разработчик: CD Projekt RED, Saber Interactive Издатель: CD Projekt RED Часть серии: The Witcher Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X/S, Xbox One

The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая Охота») — продолжение истории ведьмака Геральта из Ривии. Серия игр The Witcher основана на цикле фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

По версии Metacritic, «Ведьмак 3» занимает 35-е место среди 50 лучших игр десятилетия, в период с 2010 по 2020 год

По сюжету, Геральт — один из последних ведьмаков, защищающих людей от чудовищ — узнает, что его приемная дочь Цирилла (Цири) находится в опасности из-за загадочной потусторонней силы под названием Дикая Охота.

Чтобы помочь Цири, Геральт отправляется в полное рисков и угроз путешествие. В отличие от первых двух игр серии, действие «Ведьмака 3» происходит в открытом мире. Это дает игроку свободу действий: он может не только проходить сюжет, но и выполнять побочные квесты, а также исследовать карту, убивая монстров, освобождая захваченные ими или разбойниками деревни и находя спрятанные сокровища.

Действия главного героя, в том числе его поступки в отношении Цири, влияют на финал игры — всего есть три концовки, и ни одна из них не считается единственно правильной.

В ближайшие годы ожидается релиз продолжения серии — «Ведьмак 4», где главной героиней будет Цири

Divinity: Original Sin 2

Год выхода: 2017 Жанр: пошаговая партийная ролевая игра Разработчик: Larian Studios Издатель: Larian Studios, Bandai Namco Entertainment Часть серии: Divinity: Original Sin Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X/S, Xbox One Nintendo Switch 1 и 2

За два месяца с момента выхода Divinity: Original Sin 2 было продано более одного миллиона копий игры

События Divinity: Original Sin 2 происходят через 1000 лет после финала первой части серии. По сюжету, все Боги потеряли силы, и теперь Исчадия Пустоты пытаются уничтожить мир.

Свалить вину за нарушение баланса решили на магов: их ловят магистры Священного Ордена и отправляют в форт Радость — специально созданную для них тюрьму. Чтобы заключенные не могли использовать магию для побега или нападения на охранников, им на шеи надевают особые ошейники.

Главные герои — колдуны, которые должны обрести свободу и спасти незаслуженно ополчившийся на них мир. Персонажей ждет опасное путешествие, в котором они столкнутся с мирными местными жителями и разгадают тайны различных королевств.

Assassin’s Creed Odyssey

Год выхода: 2018 Жанр: ролевая игра в жанрах боевик и стелс-экшен Разработчик: Ubisoft Quebec Издатель: Ubisoft Часть серии: Assassin’s Creed Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Действие игры происходит в двух временных линиях:

в эпоху Древней Греции, когда между Афинами и Спартой шла Пелопоннесская война (431-404 годы до нашей эры); в наши дни (в XXI веке).

В настоящем Лейла Хассан находит копье царя Леонида и извлекает из него ДНК двух человек — брата и сестры, потомков легендарного правителя. Это главные герои — Алексиос и Кассандра. С помощью Анимуса Лейла выбирает одного из них и погружается в его сознание. Ее цель — поиски Посоха Гермеса, бога-посредника.

В начале игры геймерам предстоит выбрать, проходить миссии за Алексиоса или же за Кассандру. Это никак не влияет на развитие сюжета и финал, более того, второй персонаж все равно появится и сыграет важную роль во время заданий.

По сюжету, Кассандра и Алексиос живут в Спарте вместе с родителями. Когда жрец приказывает принести мальчика в жертву и сбросить со скалы, Кассандра пытается его спасти и толкает в пропасть самого мужчину. Однако Алексиос тоже падает, и опечаленный отец сбрасывает вслед за ними саму Кассандру.

Девочка выживает и сбегает из Спарты, а спустя годы становится мистией (наемницей), которая выбивает долги на небольшом острове Кефалия. Однако во время очередного дела она оказывается втянута в войну между Спартой и Афинами. Тогда же она узнает, что сделать ее брата жертвой велел некий Культ Космоса.

Disco Elysium

Год выхода: 2019 Жанр: ролевая игра без отдельной боевой системы Разработчик: ZA/UM Издатель: ZA/UM >Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch

События Disco Elysium разворачиваются в вымышленном городе Ревашоль, через некоторое время после завершения революции и войны. Главный герой — Гаррье Дюбуа, полицейский, который злоупотребляет спиртными напитками и страдает от амнезии. Ему предстоит раскрыть убийство, а также восстановить утраченные воспоминания о своей жизни.

Disco Elysium отличается от традиционной RPG. В первую очередь в игре почти нет сражений, а также отсутствует собственная боевая система: события по большей части раскрываются через диалоги с обилием реплик. Еще одно отличие — необычный визуальный стиль: игра оформлена в духе масляной живописи. А открытый мир гораздо меньше, чем обычно в играх такого жанра, да и некоторые локации становятся доступны для изучения только по мере прохождения сюжета.

Cyberpunk 2077

Год выхода: 2020 Жанр: ролевая игра в жанре экшен Разработчик: CD Projekt RED Издатель: CD Projekt Часть серии: Cyberpunk Платформы: ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и 5

Действие игры происходит во вселенной популярной настольной игры Cyberpunk 2020. По сюжету, США распались после кризисов 1990-х годов, а Лос-Анджелес был разрушен во время землетрясений. В результате многие бывшие регионы страны, в том числе и Свободные штаты Северной Калифорнии оказались во власти частных крупных компаний. За влияние над районами с ними борются преступные группировки.

События футуристической экшен-RPG разворачиваются в городе Найт-Сити в 2077 году. Многие его жители частично превратились в киборгов и зависят от имплантов и модификаций.

Главный герой — Ви, наемник, который специализируется на взломах. Во время операции по краже биочипа он становится свидетелем убийства лидера мегакорпорации «Арасака» от рук собственного сына. Чтобы спастись от преследователей и сохранить украденный биочип, Ви решает вживить его себе в голову.

Elden Ring

Год выхода: 2022 Жанр: ролевая игра в жанре экшен и соулслайк Разработчик: FromSoftware Издатель: Bandai Namco Entertainment Платформы: ПК, Xbox One и Series, PlayStation 4 и 5

Elden Ring — игра с очень сложным и запутанным лором.

Разработкой игры руководил геймдизайнер Хидэтака Миядзаки, создатель игр Demon’s Souls и Bloodborne. А консультантом и одним из авторов сценария цикла книг «Песнь льда и пламени», который лег в основу сериала «Игра престолов».

Действие игры происходит в королевстве под названием Междуземье. Когда-то им правила Марика Вечная, власть которой держалась на могущественном артефакте — Кольце Элден, состоящем из нескольких Великих Рун. С его помощью Марика Вечная могла изменять правила мира, например, даровать бесконечную жизнь обычным людям.

После смерти правительницы осколки Кольца оказались в разных частях Междуземья. И теперь Погасшие — воины с территории за пределами королевства, пытаются найти все Руны, собрать Кольцо и занять трон. В поисках им помогает дар: умение видеть особый золотой свет, связанный с Кольцом.

Именно один из Погасших и является главным героем Elden Ring. Ему предстоит изучать открытый мир, скрываться от врагов и сражаться с ними при помощи дружественных «духов».

В игре есть несколько концовок: от действий Погасшего в течение игры зависит, добьется ли он цели и станет правителем Междуземья или выберет совершенно другой путь.

Baldur’s Gate 3

Год выхода: 2023 Жанр: ролевая игра с пошаговыми сражениями Разработчик: Larian Studios Издатель: Larian Studios Часть серии: Baldur’s Gate Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Baldur’s Gate 3 — прямое продолжение прошлых частей серии. По сюжету, главный герой попадает в плен к иллитидам, которые также известны как свежеватели разума — так в игре называют зловещих осьминогоподобных существ со сверхъестественными силами. В мозг персонажа вживляют личинку, из-за которой тот постепенно становится иллитидом, а также обретает телепатические способности.

Сбежав и объединившись с другими бывшими пленниками, герой узнает, что есть способ освободиться от личинок и сохранить себя. Чтобы добиться этого, нужно взять под контроль Абсолют — огромный иллитидский мозг. И только власть над тремя Нетерийскими камнями позволит подчинить себе эту силу.

Герою предстоит множество сражений и сложных решений, последствия которых повлияют на концовку игры.

Серия Baldur’s Gate создана на основе настольной ролевой игры Dungeons & Dragons

Kingdom Come: Deliverance 2

Год выхода: 2025 Жанр: ролевая игра в жанре экшен Разработчик: Warhorse Studios Издатель: Deep Silver Часть серии: Kingdom Come: Deliverance Платформы: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Действие происходит в средневековой Богемии и начинается сразу после финала первой части игры. Из нее игроки узнали, что родителей главного героя — парня по имени Индржих (Генри) — убили половецкие наемники, которые служили венгерскому королю Сигизмунду. Сам Индржих поступил на службу к гетману Радцигу Кобыле и по стечению обстоятельств стал частью сопротивления, действующего против Сигизмунда. Мечтая отомстить за свою семью, юноша оказывается втянутым в заговор.

В Kingdom Come: Deliverance 2 Сигизмунд, уже захвативший правителя Чехии, готовится подчинить себе всю страну. Часть населения сдается ему без боя, но некоторые, в том числе Индржих и его друг Птачек, продолжают сражаться. Их задача — доставить письмо возможному союзнику.

Действия игрока влияют не только на развитие персонажа в течение игры, но и на финал. Благодаря главному герою Сигизмунда удается победить в любом случае: вариативность заключается в том, что сам Индржих может добиться цели будучи либо злодеем, либо благородным человеком.

Clair Obscur: Expedition 33

Год выхода: 2025 Жанр: ролевая игра с пошаговой боевой системой Разработчик: Sandfall Interactive Издатель: Kepler Interactive Платформы: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Действие Clair Obscur разворачивается в мире темного фэнтези, прообразом которого стала Прекрасная эпоха (период в истории Европы до начала Первой мировой войны, который считается эпохой прогресса и мира). События происходят на вымышленном острове Люмьер: по сюжету игры, он сформировался после масштабного катаклизма под названием «раскол».

Жителям острова открывается вид на Монолит — гигантскую гору с числом. Каждый год великанша по имени Художница подходит к горе и меняет число, причем новое число всегда меньше предыдущего на единицу. Как только это происходит, начинается «гоммаж»: все местные, которые достигли указанного возраста, распадаются в прах. Жители ежегодно отправляются в экспедиции, пытаясь остановить Художницу и спасти остальных от гибели. Чаще всего добровольцами вызываются те, кому предстоит стать прахом в следующем году.

События игры стартуют в тот момент, когда число на горе меняется с 34 на 33. В очередную экспедицию отправляются новая группа, в том числе четыре главных героя: Гюстав, Люнэ, Сиэль (им всем по 32 года) и шестнадцатиелетняя Маэль, приемная сестра Гюстава.

Журнал Time назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года

Топ-10 видеоигр 2025 года по версии журнала Time Clair Obscur: Expedition 33. Death Stranding 2: On the Beach. Ghost of Yotei. Split Fiction. Silent Hill f. Hollow Knight: Silksong. Lost Records: Bloom and Rage. Doom: The Dark Ages. Sonic Racing: CrossWorlds. Marvel Rivals.

Другие знаковые RPG-игры на ПК и консоли

Gothic (2001) — маги королевства Миртана планировали создать каторгу, которую невозможно покинуть из-за волшебного защитного барьера. Однако ритуал пошел не по плану, и под куполом оказались не только рудники, но и другие территории. Сосланные туда заключенные перебили власть и взяли управление в свои руки — чтобы они продолжили поставки нужного королевству металла, правительство выполняло все их желания. И, конечно, свозило на каторгу новых заключенных. Главный герой — один из преступников, который должен передать важное письмо верховному магу. Star Wars: Knights of the Old Republic (2002) — игра по вселенной «Звездных войн», события которой разворачиваются за 4000 лет до истории из фильмов. В самом разгаре война галактической Республики и ситхов Дарта Малака. Главный герой, очнувшись с амнезией на республиканском крейсере, оказывается в центре массивной атаки вражеской флотилии. Сбежав, он собирает отряд, который должен выступить против Малака, параллельно пытаясь вспомнить свое прошлое. Valkyria Chronicles (2008) — действие происходит в альтернативной Европе 1935 года. По сюжету, Восточная Империя воюет против западной Федерации за рагнит — ценный материал, необходимый каждой из сторон. Главные герои — Велкин, Исара и Алисия — жители города Брюль, которые выступают против имперских войск. Их цель — защитить родной город от захватчиков, возглавив ополчение.

Fable 2 (2008) — главный герой игры — сирота по прозвищу Воробышек из города Бауэрстоун (Глушвилль). Вместе с сестрой Розой персонаж (он может быть как мальчиком, так и девочкой, пол выбирает игрок) мечтает жить в замке, который принадлежит местному мэру. В один из дней дети покупают у торговца магическими предметами волшебную музыкальную шкатулку, которая исполнит их желание. Той же ночью Воробышек и Роза оказываются в замке, где мэр ранит главного героя и убивает его сестру. Повзрослев, персонаж отправляется на поиски обидчика, чтобы отомстить. Интересный факт: действия героя влияют на его внешний облик. И кроме прохождения сюжета, персонаж может изучать ремесло, строить семью и покупать недвижимость — почти как в Sims. Bloodborne (2015) — экшен-RPG в готическом стиле рассказывает о событиях в вымышленном городе Ярнам. Он охвачен эпидемией, из-за которой люди превращаются в чудовищ. Решить проблему должен приехавший туда охотник. Игра отличается высокой сложностью и минимальным количеством подсказок, как и другие соулслайки студии FromSoftware. Yakuza: Like a Dragon (2020) — главный герой — якудза Итибан Касуга из японского города Иокогама. Он 18 лет отсидел за преступление, которое не совершал, и, выйдя на свободу, решает воссоединиться со своим бывшим кланом. Однако все идет не по плану, и раненый Касуга оказывается втянут в масштабные разборки между несколькими кланами якудза. Wasteland 3 (2020) — еще одна RPG о мире постапокалипсиса, но на этот раз действие происходит в Аризоне. Главные герои — рейнджеры, которые оказались на грани вымирания. Спасение им предлагает самопровозглашенный правитель Колорадо: взамен он просит разобраться с его наследниками, которые пытаются занять его место у власти. Последствия принятых решений сильно влияют на сюжет: есть даже развязка, где геймер убивает главного босса почти в самом начале игры.