Game Pass нужны хорошие игры

* Плачевная ситуация в видеоигровом подразделении Microsoft снова вызвала к жизни споры о том, насколько Game Pass предлагает жизненную бизнес-модель. Кто-то считает, что подписные сервисы в видеоигровой индустрии не работаю. А вот креативный директор весьма успешной серии платформеров Ori Томас Малер полагает, что Game Pass мог бы быть успешным, если бы предлагал много хороших и интересных игр. Увы, старое руководство XBOX, очевидно в погоне за цифрами, завалило сервис всякими посредственными вещами, а хороших игр там оказалось мало. Разработку же собственных игр XBOX запустило, в результате чего та же Bethesda, например, выпустила мало кому интересную Starfield. Вот народ и разочаровался в Game Pass.

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* Ходят слухи, что Ричард Гэрриотт, известный также как Лорд Бритиш, создатель серии Ultima вообще и конкретной игры Ultima Online в частности, собирается вернуть себе права на франшизу. Сейчас они принадлежат Electronic Arts, но у Гэрриотта вроде бы есть вариант заполучить их без согласия ЕА – есть там какая-то лазейка в законодательстве, учитывая, что «электроники» франшизу фактически забросили. Правда, мы бы на месте поклонников Ultima радоваться не торопились – лучшие времена Гэрриотта давно позади, и он нынче в смысле перспектив недалеко ушел от ЕА. Если вообще ушел.

* Карточные игры имеют своего потребителя, однако далеко не всем удается до него достучаться. У Blizzard с Hearthstone это получилось, а у CD Projekt с «Гвинт» нет. Однако NCsoft, судя по всему, полагает, что у нее будет как у Blizzard и потому анонсировала Mistbound, онлайновую карточную игру в мире Guild Wars. Похоже, правда, что игра сначала пройдет обкатку на азиатских рынках. Во всяком случае, именно на них Mistbound пока нацелилась. В принципе, Guild Wars 2 достаточно популярна в Китае, так что целевая аудитория там присутствует. А если игра получится удачной, то может со временем и до прочих регионов добраться.