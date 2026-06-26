SanDisk выпустила SSD на 8 ТБ для PS5 по цене 5 консолей

SanDisk представила серию твердотельных накопителей Optimus GX PRO 850P для PlayStation 5. Линейка включает модели объёмом до 8 ТБ, а стоимость старшей версии в несколько раз превышает цену самой консоли.

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Характеристики

Накопитель SanDisk Optimus GX PRO 850P оснащён специально разработанной системой охлаждения, которая соответствует дизайну корпуса PS5. Радиатор украшен фирменным логотипом PlayStation. Однако наибольшее внимание привлекла не только производительность, но и цена версии на 8 ТБ: она оказалась примерно в четыре-пять раз выше рыночной стоимости самой консоли.

Новая серия предлагает несколько вариантов ёмкости: 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ. Модели на 2 ТБ и 4 ТБ обеспечивают скорость чтения до 7300 МБ/с и скорость записи до 6600 МБ/с. Старшая версия на 8 ТБ предлагает скорость чтения до 7200 МБ/с и скорость записи до 6600 МБ/с. Кроме того, накопитель способен выполнять до 1,2 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS), что должно сократить время загрузки игр.

В новой серии SanDisk также увеличивает ресурс записи в зависимости от ёмкости накопителя. Для модели на 1 ТБ этот показатель составляет 600 TБW, а для версии на 8 ТБ достигает 4800 TБW.

Кроме того, компания предоставляет на устройства пятилетнюю ограниченную гарантию. Это может быть важным преимуществом для пользователей, которые устанавливают много игр, а также для профессиональных создателей контента.

Цена

Цены на серию твердотельных накопителей Optimus GX PRO 850P оказались очень высокими. Версия на 1 ТБ стоит $380, модель на 2 ТБ – $760, вариант на 4 ТБ – $1500, а старшая модификация на 8 ТБ – $2960.

Учитывая, что PlayStation 5 в США стоит около $650, топовый SSD на 8 ТБ оказывается примерно в 4-5 раз дороже самой консоли. Это наглядно показывает, насколько дорогими стали решения для хранения данных в сегменте высокопроизводительного игрового оборудования.