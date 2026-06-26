Wildberries заморозила развитие игрового направления на неопределенный срок

Wildberries & Russ (RWB) отложила планы по выходу в игровую индустрию на неопределенный срок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в крупных видеоигровых студиях.

Компания ранее рассматривала запуск платформы облачного гейминга, онлайн-магазина игр и покупку собственной студии разработки, оценивая инвестиции в направление в 2,5 млрд рублей. В RWB изданию заявили, что не комментируют слухи.

О возможном интересе к рынку видеоигр стало известно в ноябре прошлого 2025 года, когда компания подала заявку на регистрацию товарного знака GG WB. Тогда в RWB уточняли, что знак зарегистрирован в маркетинговых целях. Эксперты называют решение логичным. Директор по развитию Grand Mobile Александр Язовский указывает, что видеоигровой рынок принципиально отличается от классического ритейла – здесь не работает прямая конвертация трафика в продажи, а сроки окупаемости измеряются годами.

По его словам, запуск облачного сервиса дополнительно упирается в дефицит серверного оборудования, а провал Google Stadia – показательный сигнал для всей отрасли. Независимый аналитик Максим Фомичев добавляет, что покупка игровых студий также лишена смысла: крупные игроки релоцировались с командами, а приобретение инди-разработчика означает покупку проекта, но не устойчивого бизнеса.