IEM Cologne Major 2026 стал самым просматриваемым турниром в истории Counter-Strike

Финал IEM Cologne Major 2026 между Falcons и FURIA установил абсолютный рекорд по пиковой аудитории в истории Counter-Strike. Матч собрал 2 750 036 зрителей на пике.

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Предыдущий рекорд держался почти пять лет — его установил финал PGL Major Stockholm 2021 между NAVI и G2 Esports (2 748 434). IEM Cologne Major 2026 превысил эту отметку менее чем на две тысячи зрителей.

Турнир в Кёльне уже бил рекорды по ходу плей-офф: четвертьфинал Spirit — G2 собрал более 2 млн зрителей и стал третьим результатом в истории CS. Финал сдвинул его на четвёртое место.

IEM Cologne Major 2026 прошёл со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд турнира составил $ 1,25 млн.