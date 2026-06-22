Два игрока из России стали чемпионами мира по Counter-Strike 2 в составе Falcons
Состав Team Falcons с двумя россиянами выиграл Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.
Для звёздного снайпера Ильи m0NESY Осипова и 18-летнего рифлера Максима kyousuke Лукина это первый титул чемпионов мира в карьере. Помимо них, за Falcons выступают два датчанина, karrigan и TeSeS, а также босниец NiKo.
Всего мэйджоры по Counter-Strike выигрывали 14 игроков из России: помимо дуо из Falcons, это Михаил Dosia Столяров с Gambit-2017, electroNic, Boombl4 и Perfecto в составе NAVI в 2021 году, а также команды Virtus.pro (Outsiders) в 2022-м и Team Spirit на Perfect World Shanghai Major 2024.