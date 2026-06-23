Пользователю отказали в замене видеокарты AMD, которая расплавила переходник

В сообществе энтузиастов ПК обсуждают очередной случай оплавления 16-контактного разъема питания видеокарты, однако на этот раз инцидент затронул не решение Nvidia, а видеокарту Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC. Об этом сообщает Videocardz со ссылкой на публикацию на форуме PC Tuning.

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По словам пользователя с ником GaGy, проблема проявилась после появления нестабильной работы системы и вылетов в Battlefield 6. В ходе диагностики выяснилось, что признаки перегрева присутствуют на комплектном переходнике питания, поставляемом вместе с видеокартой.

Видеокарта была установлена в компьютер с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и блоком питания XPG Core Reactor II VE мощностью 750 Вт. По данным пользователя, энергопотребление графического ускорителя находилось на уровне около 280 Вт, что существенно ниже предельных возможностей используемой линии питания.

Владелец утверждает, что адаптер был установлен корректно: разъем был полностью подключен и зафиксирован, а сам кабель являлся оригинальным аксессуаром Sapphire.

После обращения в сервисный центр видеокарта прошла проверку в рамках гарантийной процедуры. По итогам тестирования, которое продолжалось около двух суток, специалисты не выявили каких-либо неисправностей графического адаптера. В заключении отмечается, что повреждение затронуло только переходник питания, тогда как сама видеокарта сохранила полную работоспособность.

На основании результатов диагностики в гарантийной замене устройства владельцу было отказано. Пользователь сообщил, что в дальнейшем намерен отказаться от использования переходника и подключить видеокарту напрямую через штатный кабель 12V-2x6, предусмотренный блоком питания. Причины перегрева адаптера на данный момент остаются неизвестными.

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