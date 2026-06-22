«Надеюсь, игра вернет доверие фанатов». Глава CD Projekt RED — о «Ведьмаке 4»

Издание EDGE взяло интервью у главы видеоигровой студии CD Projekt RED Михаила Новаковского. Он рассказал о надеждах разработчиков насчёт предстоящей игры «Ведьмак 4».

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По словам руководителя, проблемный выход Cyberpunk 2077 стал большим ударом для репутации студии. Новаковский заявил, что благодаря следующей части «Ведьмака» разработчики смогут восстановить доверие фанатов.

Я не на 100% уверен, что прошли полный путь искупления. Убеждён, что мы навсегда потеряли веру некоторых людей, это справедливо. Но я надеюсь, что мы сможем её вернуть — если не с «Ведьмаком 4», то с тем, что будет дальше.

Дата выхода «Ведьмака 4» пока неизвестна. События предстоящей игры развернутся спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Главным героем проекта станет Цирилла — приёмный ребёнок Геральта из Ривии. Будущий проект положит начало новой трилогии, которая расскажет о приключениях юной ведьмачки.