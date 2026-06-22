TH: Amazon отправила покупателю RTX 5070 старую плату от ресивера и DVD-привод
Покупатель на Amazon вместо видеокарты GeForce RTX 5070 получил набор старой электроники. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на публикацию на форуме Reddit.
По словам покупателя, он приобрел видеокарту MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X через немецкое подразделение Amazon. Предложение выглядело привлекательным благодаря более низкой цене — €605, тогда как такое решение стоит больше.
После получения заказа выяснилось, что внутри упаковки нет видеокарты. Вместо нее пользователь обнаружил плату от старого AV-ресивера Kenwood, DVD-привод и коврик для мыши. При этом общий вес содержимого практически соответствовал весу оригинального устройства, из-за чего представители Amazon не смогли бы выявить подмену.
Пострадавший утверждает, что товар был продан и отправлен непосредственно Amazon, а не сторонним продавцом, через официальный магазин MSI на маркетплейсе.
Одним из наиболее вероятных объяснений произошедшего считается схема мошенничества с возвратом товаров. В таких случаях злоумышленники приобретают дорогостоящее устройство, извлекают его из упаковки, заменяют содержимое предметами схожего веса и оформляют возврат. Если проверка товара проводится недостаточно тщательно, такой товар может повторно попасть в продажу и попасть другому покупателю.
Ранее мошенники начали продавать муляжи видеокарты RTX 4090.