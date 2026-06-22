Amazon отправила покупателю RTX 5070 старую плату от ресивера и DVD-привод

Покупатель на Amazon вместо видеокарты GeForce RTX 5070 получил набор старой электроники. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на публикацию на форуме Reddit.

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По словам покупателя, он приобрел видеокарту MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X через немецкое подразделение Amazon. Предложение выглядело привлекательным благодаря более низкой цене — €605, тогда как такое решение стоит больше.

После получения заказа выяснилось, что внутри упаковки нет видеокарты. Вместо нее пользователь обнаружил плату от старого AV-ресивера Kenwood, DVD-привод и коврик для мыши. При этом общий вес содержимого практически соответствовал весу оригинального устройства, из-за чего представители Amazon не смогли бы выявить подмену.

Пострадавший утверждает, что товар был продан и отправлен непосредственно Amazon, а не сторонним продавцом, через официальный магазин MSI на маркетплейсе.

Одним из наиболее вероятных объяснений произошедшего считается схема мошенничества с возвратом товаров. В таких случаях злоумышленники приобретают дорогостоящее устройство, извлекают его из упаковки, заменяют содержимое предметами схожего веса и оформляют возврат. Если проверка товара проводится недостаточно тщательно, такой товар может повторно попасть в продажу и попасть другому покупателю.

Ранее мошенники начали продавать муляжи видеокарты RTX 4090.