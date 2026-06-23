Sony может отказаться от скидок на PlayStation из-за кризиса памяти

Sony предупредила инвесторов об усилении давления на консольный бизнес из-за роста стоимости ключевых компонентов. В связи с этим компания рассматривает корректировку цен, снижение объемов продаж PlayStation 5 и отказ от скидок на консоли, сообщает PushSquare со ссылкой на отчет Sony.

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Одним из основных факторов роста затрат стало подорожание микросхем памяти. ИИ-бум привел к резкому увеличению спроса на полупроводниковые компоненты, что отразилось на всей отрасли потребительской электроники. Из-за этого производители устройств сталкиваются как с повышением закупочных цен, так и с ограничениями поставок.

В этих условиях Sony намерена тщательнее управлять продажами и маркетинговыми расходами. Компания допускает корректировку объемов поставок, сокращение скидочных программ и более избирательный подход к промоакциям, чтобы сохранить целевые показатели прибыльности.

Изменение стратегии особенно заметно в сравнении с предыдущим поколением консолей. На сопоставимом этапе жизненного цикла PlayStation 4 предлагалась по значительно более низкой цене и нередко сопровождалась комплектами с популярными играми. Базовая версия PlayStation 5 сегодня стоит существенно дороже, чем на старте, и продается без аналогичных бонусов.

Эксперты отмечают, что подобная политика может помочь Sony компенсировать рост производственных расходов и защитить маржу. Однако ограничение темпов распространения консолей способно замедлить расширение пользовательской базы PlayStation, что в долгосрочной перспективе может повлиять на развитие экосистемы и позиции компании на рынке игровых платформ.

Ранее сообщалось, что для PlayStation могут выпустить контроллер с эффектом «захвата» пальцев.