M0NESY был признан лучшим игроком на IEM Cologne Major 2026
21-летний россиянин Илья m0NESY Осипов из Team Falcons был признан лучшим игроком на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.
Это его первый MVP на мэйджоре за всю карьеру. Рейтинг снайпера составил 1,26. Лучшей картой стала Anubis в гранд-финале, где Осипов оформил 22 фрага при 10 смертях, а рейтинг составил 2,13.
Team Falcons стала чемпионом IEM Cologne Major 2026 после победы над FURIA со счётом 3:0. Помимо чемпионского титула, команда заработала $ 500 тыс. Для команды это первая победа на мэйджоре.
IEM Cologne Major 2026 проходил со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражались за $ 1,25 млн.